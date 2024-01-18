Латвія депортує із країни близько тисячі росіян

За її словами, в іншому разі росіянам загрожує депортація.

Наразі депортація загрожує 985 росіянам. У квітні цього року до них можуть додатися ще 2500 росіян.

Якщо вони не відреагують на лист, співробітники УДГМ відвідають їх за останнім місцем проживання. Якщо ці люди там більше не живуть, відомство виходитиме з того, що вони вже виїхали з Латвії. Усім іншим доведеться покинути країну.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну влада Латвії змінила законодавство, що регулює перебування іноземців у країні. Згідно з оновленим законом про імміграцію, видані громадянам РФ посвідки на постійне проживання у вересні 2023 року втратили чинність.

Латвія та санкції проти Росії

4 січня стало відомо, що міністр транспорту Латвії Каспарс Брішкенс планує запропонувати внести заборону на імпорт російського та білоруського зерна до наступного пакету санкцій Євросоюзу проти РФ.

Також регулятор Латвії закрив доступ до всіх сайтів, пов'язаних із російським "Яндексом" .

Наприкінці грудня правоохоронці Латвії провели обшуки у "Будинку Москви" . Керівництво організації підозрюють у ухилянні від санкцій проти РФ.

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