Латвия депортирует из страны около тысячи россиян

По ее словам, в противном случае россиянам грозит депортация.

В настоящее время, депортация грозит 985 россиянам. В апреле этого года к ним могут добавиться еще 2500 россиян.

Если они не отреагируют на письмо, сотрудники УДГМ посетят их по последнему месту жительства. Если эти люди там больше не живут, ведомство будет исходить из того, что они уже уехали из Латвии. Всем остальным придется покинуть страну.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину власти Латвии изменили законодательство, регулирующее пребывание иностранцев в стране. Согласно обновленному закону об иммиграции, выданные гражданам РФ виды на постоянное жительство в сентябре 2023 года утратили силу.

Латвия и санкции против России

4 января стало известно, что министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс планирует предложить внести запрет на импорт российского и белорусского зерна в следующий пакет санкций Евросоюза против РФ.

Также регулятор Латвии закрыл доступ ко всем сайтам, связанным с российским "Яндексом".

В конце декабря правоохранители Латвии провели обыски в "Доме Москвы" . Руководство организации подозревают в уклонении от санкций против РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.