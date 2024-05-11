Латвія буде передавати Україні дрони власного виробництва, - посол

"Ми ніколи не забуваємо, що Латвія взяла на себе координацію в межах коаліції дронів для України. Тут йдеться і про військово-технічну співпрацю українських і латвійських бізнесів. Гадаю, з часом ми матимемо більше медійних повідомлень про передавання Україні вироблених у Латвії дронів і радіолокаційних систем захисту", - сказав він.

За словами посла, розвивається також коаліція 155-мм снарядів, "є й інші сфери співпраці, але їх зараз не можна називати з точки зору безпеки".

Крім того, за словами Куцевола, Україна вдячна Латвії за прийняття поранених військових.

"Програма-мінімум - забезпечити таку ж кількість воїнів, що поїхали на лікування, як і раніше. Але є домовленість, зокрема з міністром охорони здоров’я, про те, що ми шукаємо можливості збільшити цю кількість. Тепер обговорюємо, чи можна було би прийняти від 150 до 200 українських військових на рік", - додав він.

Резюмуючи, посол зазначив, що "Латвія на максимальний відсоток підтримує Україну у всіх її починаннях".

Допомога Україні від Латвії

Наприкінці квітня було заявлено про черговий пакет допомоги Україні від Латвії. Зокрема, уряд Латвії затвердив новий пакет комплексної допомоги Україні у 2024 році. Країна надасть майже 10 мільйонів євро на відбудову України та підтримку ЗСУ. Як додав посол, Україна надзвичайно вдячна за ППО, системи малої дальності, дрони, засоби РЕБ.

Зазначимо, що у березні Латвія вирішила приєднатися до чеської ініціативи щодо закупівлі снарядів для України. Вона з'явилась після того, як країни ЄС змогли зібрати для України 1 мільйон боєприпасів, які були обіцяні до березня 2024 року.