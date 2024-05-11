Латвия будет передавать Украине дроны собственного производства, - посол

"Мы никогда не забываем, что Латвия взяла на себя координацию в рамках коалиции дронов для Украины. Здесь речь идет и о военно-техническом сотрудничестве украинских и латвийских бизнесов. Думаю, со временем у нас будет больше медийных сообщений о передаче Украине произведенных в Латвии дронов и радиолокационных систем защиты", - сказал он.

По словам посла, развивается также коалиция 155-мм снарядов, "есть и другие сферы сотрудничества, но их сейчас нельзя называть с точки зрения безопасности".

Кроме того, по словам Куцевола, Украина благодарна Латвии за принятие раненых военных.

"Программа-минимум - обеспечить такое же количество поехавших на лечение по-прежнему воинов. Но есть договоренность, в частности с министром здравоохранения, о том, что мы ищем возможности увеличить это количество. Теперь обсуждаем, можно ли было бы принять от 150 до 200 украинских военных в год", - добавил он.

Резюмируя, посол отметил, что "Латвия на максимальный процент поддерживает Украину во всех ее начинаниях".

Помощь Украине от Латвии

В конце апреля было заявлено об очередном пакете помощи Украине от Латвии. В частности, правительство Латвии утвердило новый пакет комплексной помощи Украине в 2024 году. Страна предоставит почти 10 миллионов евро на восстановление Украины и поддержку ВСУ. Как добавил посол, Украина чрезвычайно благодарна за ПВО, системы малой дальности, дроны, средства РЭБ.

Отметим, что в марте Латвия решила присоединиться к чешской инициативе по закупке снарядов для Украины. Она появилась после того, как страны ЕС смогли собрать для Украины 1 миллион боеприпасов, обещанных до марта 2024 года.