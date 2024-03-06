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Латвія приєдналася до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України

Середа 06 березня 2024 18:20
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Латвія приєдналася до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України Архівне фото: Латвія приєдналася до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України (facebook com ukroboronprom)
Автор: Дмитро Браславський

Латвія вирішила приєднатися до чеської ініціативи щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Латвії Андріса Спрудса.

Латвія приєднається до чеської ініціативи, яку раніше запропонував президент Петро Павел.

Ця ініціатива полягає в закупівлі артилерійських боєприпасів для України.

"Це найважливіша можливість перемогти Росію, і ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну", - сказав міністр.

Ініціатива Чехії

Нагадаємо, раніше президент Чехії Петр Павел заявив про те, що його країна виявила 800 тисяч снарядів, які можна придбати для України. Глава держави уточнював, що снаряди можна доставити протягом кількох тижнів, але для цього потрібне фінансування.

Ця ініціатива є запасним варіантом, оскільки ЄС не виконав обіцянку надати Україні 1 мільйон артилерійських снарядів до березня місяця.

Низка країн уже виділяє гроші на закупівлю боєприпасів для України. Зокрема, це Литва, Бельгія, Франція, Канада, Нідерланди і не тільки. Також прессекретар уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт заявив, що Берлін братиме участь у чеській ініціативі щодо закупівлі 800 тисяч артилерійських снарядів для України.

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