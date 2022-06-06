В Латвии запретили все российские каналы: разрешат после освобождения Крыма

В Латвии запретили трансляцию 80 российских телеканалов, которые были не запрещены ранее. Запрет вступает в силу с 9 июня и будет действовать до тех пор, пока Россия не прекратит войну в Украине и не отдаст Крым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Трансляцию запретили после принятия соответствующей законодательной инициативы, согласно которой в Латвии не могут работать программы, зарегистрированные в стране, угрожающей независимости и территориальной целостности другой страны.
Под запрет попали такие каналы, как E TV, Иллюзион+, "Кино24", "Мир ТВ", "Охота и рыбалка", "Перец", "Русский Иллюзион" и другие.
Отметим, решение о блокировке российских каналов - в том числе развлекательных - NEPLP принял в начале марта.
Как сообщалось, Литва, Латвия и Эстония перестали покупать российскую электроэнергию, газ и нефть с 22 мая.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 14 мая 2021 года о введении санкций. В списке оказалось 138 компаний, среди них российские телеканалы и компании.
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