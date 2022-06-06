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У Латвії заборонили всі російські канали: дозволять після визволення Криму

Фото: у Латвії заборонили всі російські канали (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Латвії заборонили трансляцію 80 російських телеканалів, які раніше не були заборонені. Заборона набирає чинності з 9 червня і діятиме доти, доки Росія не припинить війну в Україні та не віддасть Крим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Трансляцію заборонили після ухвалення відповідної законодавчої ініціативи, згідно з якою у Латвії не можуть працювати програми, зареєстровані в країні, що загрожує незалежності та територіальній цілісності іншої країни.

Під заборону потрапили такі канали, як E TV, Ілюзіон+, "Кіно24", "Світ ТВ", "Полювання та риболовля", "Перець", "Російський Ілюзіон" та інші.

Зазначимо, рішення про блокування російських каналів - у тому числі розважальних - NEPLP ухвалив на початку березня.

Як повідомлялось, Литва, Латвія та Естонія припинили купувати російську елетктроенергію, газ та нафту з 22 травня.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 14 травня 2021 року про введення санкцій. У списку виявилося 138 компаній, серед них російські телеканали і компанії.

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Латвія