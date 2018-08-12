В Латвии выдвинули обвинение российскому активисту

Пророссийского активиста обвиняют по двум статьям

Полиция безопасности Латвии сообщила детали обвинения, которые были предъявлены лидеру Штаба защиты русских школ и кандидату в депутаты Сейма от Русского союза Латвии Илье Козыреву. Об этом сообщает Delfi.

Отмечается, что пророссийского активиста обвиняют по двум статьям. В первом процессе его обвиняют в помощи иностранному государству в деятельности против Латвии. Однако спецслужбы отказались комментировать, каком именно государству помогал Козырев.

Подчеркивается, что согласно Уголовному закону Латвии, наказанием за "помощь иностранному государству в деятельности против Латвии" может быть тюремное заключение на срок до пяти лет, принудительные работы или денежный штраф.

Кроме того, начат второй процесс по факту организации массовых беспорядков. Речь идет о протестах, которые были организованными организациями российских меньшинств против принятых поправок к закону об образовании.

Отмечается, что данные поправки предусматривают постепенный переход школ национальных меньшинств на обучение на государственном языке.

Напомним, что ранее в Латвии был осужден российский шпион, который собирал информацию про латвийскую армию. Сообщалось, что обвиняемый, владелец сельского хозяйства под Алуксне Юрий Стилве, вину признал и раскаялся.