У Латвії засудили шпигуна РФ за збір інформації про армію

Латвієць був завербований офіцером спецслужби РФ на території Росії

Виїзна сесія Відземського окружного суду в латвійському місті Мадоні визнала винним громадянина Латвії у шпигунстві на користь РФ. Про це повідомляє Delfi.

Як зазначає видання, обвинувачений, власник сільського господарства під Алуксне Юрій Стілве, провину визнав і розкаявся. Його було затримало ще в грудні минулого року.

В ході слідства було встановлено, що Стілве тривалий час збирав інформацію про Національні збройні сили Латвії. Зокрема, про інфраструктуру, а також інші об'єкти, що цікавлять російські спецслужби. Також було встановлено, що латвієць був завербований офіцером спецслужби РФ на території Росії.

Як зазначає LSM.lv, за збір важливої ​​інформації в Алуксненському краї Стілве засуджений до трьох років позбавлення волі умовно. Йому призначено пробаційний нагляд на три роки і 6 місяців. Суд також зарахував 9 місяців, які обвинувачений провів в ув'язненні, перебуваючи під слідством.

Нагадаємо, що раніше співробітники контррозвідки США виявили, що підозрюваний російський шпигун вже більше 10 років працює в посольстві США в Москві.

Жінка потрапила під підозру в 2016 році під час планової перевірки. Двоє слідчих регіонального відділу служби безпеки при американській місії звернули увагу, що співробітниця регулярно зустрічалася з співробітниками ФСБ без санкції начальства.