У Латвії висунули звинувачення російському активісту

Проросійського активіста звинувачують за двома статтями

Поліція безпеки Латвії повідомила деталі звинувачення, які були висунуті лідеру Штабу захисту російських шкіл та кандидату в депутати Сейму від Російського союзу Латвії Іллі Козирєву. Про це повідомляє Delfi.

Зазначається, що проросійського активіста звинувачують за двома статтями. У першому процесі його звинувачують в допомозі іноземній державі в діяльності проти Латвії. Проте спецслужби відмовилися коментувати, якій саме державі допомагав Козирєв.

Підкреслюється, що згідно з Кримінальним законом Латвії, покаранням за "допомогу іноземній державі в її діяльності проти Латвії" може бути тюремне ув'язнення на термін до п'яти років, примусові роботи або грошовий штраф.

Крім того, розпочато другий процес за фактом організації масових заворушень. Мова йде про протести, які були організованими організаціями російських меншин проти прийнятих правок до закону про освіту.

Зазначається, що дані правки передбачають поступовий перехід шкіл національних меншин на навчання державною мовою.

Нагадаємо, що раніше у Латвії був засуджений російський шпигун, який збирав інформацію про латвійську армію. Повідомлялося, що обвинувачений, власник сільського господарства під Алуксне Юрій Стілве, провину визнав і розкаявся.