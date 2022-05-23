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В Латвии для украинских беженцев продлили бесплатную мобильную связь

Фото: латвийские операторы продлили для украинских беженцев бесплатную мобильную связь (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

В Латвии мобильные операторы Tele2 и LMT еще на три месяца продлили для беженцев из Украины возможность пользоваться мобильной связью бесплатно, чтобы связаться со своими близкими и друзьями в Украине или других странах Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"Украина почти три месяца борется за свою свободу. С началом войны в Украине LMT на три месяца обеспечила украинских беженцев в Латвии бесплатной связью и интернетом. Мы видим, что эта услуга жизненно необходима, поэтому в будущем мы продлеваем эту возможность, и все украинские беженцы в Латвии смогут бесплатно пользоваться услугами мобильной связи еще 90 дней", - заявил президент LMT Юрис Бинде.

Новые SIM-карты оператора LMT по-прежнему можно получить в самоуправлениях Латвии, в украинском центре поддержки (Рига, ул. Калькю, 1), а также в офисе Ziedot.lv (Рига, ул. Селпилс, 2с).

Председатель правления Tele2 Валдис Ванцович отметил, что компания выделила 10 тысяч специальных SIM-карт тем украинцам, которые прибыли в страну, спасаясь от российской агрессии.

По данным Tele2, длительность звонков в Украину выросла примерно в 50 раз. До начала войны общая продолжительность звонков из Латвии в Украину составляла около 1 000 минут, или 16 часов в день, сейчас она достигает 50 000 минут, или 833 часа в день.

Напомним, Литва полностью прекратила импорт электроэнергии, газа и нефти из России.

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