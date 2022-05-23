У Латвії для українських біженців продовжили безкоштовний мобільний зв'язок

"Україна майже три місяці бореться за свою свободу. З початком війни в Україні LMT на три місяці забезпечила українських біженців в Латвії безкоштовним зв'язком та інтернетом. Ми бачимо, що ця послуга життєво необхідна, тому в майбутньому ми продовжуємо цю можливість, і всі українські біженці в Латвії зможуть безкоштовно користуватися послугами мобільного зв'язку ще 90 днів", - заявив президент LMT Юріс Бінде.

Нові SIM-карти оператора LMT як і раніше можна отримати в самоврядуваннях Латвії, в українському центрі підтримки (Рига, вул. Калькю, 1), а також в офісі Ziedot.lv (Рига, вул. Селпілс, 2с).

Голова правління Tele2 Валдіс Ванцович зазначив, що компанія виділила 10 тисяч спеціальних SIM-карт тим українцям, які прибули в країну, рятуючись від російської агресії.

За даними Tele2, тривалість дзвінків в Україну зросла приблизно в 50 разів. До початку війни загальна тривалість дзвінків з Латвії в Україну становила близько 1 000 хвилин, або 16 годин на день, зараз вона досягає 50 000 хвилин, або 833 години на день.