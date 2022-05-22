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В Германии могут ускорить признание профессиональной квалификации украинцев

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Берлин, Воскресенье 22 мая 2022 06:17
В Германии могут ускорить признание профессиональной квалификации украинцев Фото: В Германии могут ускорить признание профессиональной квалификации украинцев (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Министерстве образования Германии призывают без бюрократии признавать профессиональную квалификацию украинцев. Решение может ускорить их интеграцию на рынке труда.

Как передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам министра образования Беттины Штарк-Ватцингер, Германия должна активно поддерживать желание украинских беженцев работать, однако для признания профквалификаций необходима большая стандартизация и унификация в землях. Кроме того, рассматривается вариант получения постквалификации уже после устройства на работу.

Она также добавила, что Германия укрепляет сотрудничество с министерством образования и науки Украины, чтобы дать возможность украинским детям получить аттестат об окончании школы, который признается в Украине.

"Мы хотим дать детям и молодежи, которые к нам обращаются, не только защиту, но и перспективу", - подчеркнула Штарк-Ватцингер.

В идеале, они должны также получать онлайн уроки из Украины в дополнение к немецкой школе, добавила министр. Сейчас, сообщила она, федеральное правительство и земли ведут интенсивный обмен мнениями с министром образования Украины Сергеем Шкарлетом, чтобы "найти хороший баланс между интеграцией в немецкую систему образования и сохранением украинской идентичности".

По данным министерства образования Германии, с начала войны россии против Украины в немецкие школы зачислено более 90 тысяч украинских учеников.

Напомним, начиная с июня, Германия повысит уровень социальной защиты и поддержку в поиске работы для украинцев. Изменения предусмотренные законопроектом будут пересмотрены Бундестагом.

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