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В Латвии снесут памятники, прославляющие советский и нацистский режимы

Фото: в Латвии снесут памятники, прославляющие советский и нацистский режимы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Правительство Латвии поддержало снос 69 памятников, памятных знаков и мемориалов, прославляющих советский и нацистский режимы, которые расположены по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на латвийский портал Delfi.

Отмечается, что демонтаж не грозит памятникам, памятных знакам и мемориальным объектам, которые размещены на местах захоронения павших солдат.

Латвийский союз художников и Латвийский музей оккупации приняли решение, что снести нужно 69 объектов. Эти объекты находятся во всех исторических краях Латвии, на территории 23 самоуправлений. Большинство мемориалов посещаются редко.

Самые известные памятники советской эпохи находятся в крупных латвийских городах. В дополнение к уже предназначенному для сноса памятнику в Пардаугаве в Риге выявлено несколько других мемориалов советской эпохи, которые также будут демонтирован.

Напомним, ранее мы писали, что Латвия приостановила действие 13-й статьи договора с Россией о мемориалах и памятниках.

Как известно, 13 мая Рижская дума двумя третями голосов приняла решение снести в парке Победы памятник "Освободителям Риги".

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Латвия