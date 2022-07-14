У Латвії знесуть пам'ятники, що прославляють радянський і нацистський режими

Уряд Латвії підтримав знесення 69 пам'ятників, пам'ятних знаків і меморіалів, що прославляють радянський і нацистський режими, які розташовані по всій країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на латвійський портал Delfi.
Зазначається, що демонтаж не загрожує пам'ятникам, пам'ятних знакам та меморіальним об'єктам, які розміщені на місцях поховання полеглих солдатів.
Латвійський союз художників І Латвійський музей окупації прийняли рішення, що знести потрібно 69 об'єктів. Ці об'єкти знаходяться у всіх історичних краях Латвії, на території 23 самоврядувань. Більшість меморіалів відвідуються рідко.
Найвідоміші пам'ятники радянської епохи знаходяться у великих латвійських містах. На додаток до вже призначеного для знесення пам'ятника в Пардаугаві в Ризі виявлено кілька інших меморіалів радянської епохи, які також будуть демонтований.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Латвія призупинила дію 13-ї статті договору з Росією про меморіали і пам'ятники.
Як відомо, 13 травня Ризька дума двома третинами голосів прийняла рішення знести в парку Перемоги пам'ятник "визволителям Риги".