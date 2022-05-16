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Латвия приостановила соглашение с Россией о памятниках

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Рига, Понедельник 16 мая 2022 17:12
Латвия приостановила соглашение с Россией о памятниках Фото: глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич (facebook.com.edgars.rinkevics)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Латвия приостановила действие 13-й статьи договора с Россией о мемориалах и памятниках. В российское посольство в Риге направлена соответствующая нота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича.

"МИД Латвии официально уведомил посольство РФ о приостановке действия статьи 13-й двустороннего договора с Россией о мемориальных сооружениях и памятниках", - написал министр в своем Twitter.

Статья 13 соглашения предусматривает, что в соответствии с международной практикой Латвия обеспечивает уборку, благоустройство и сохранение мемориальных сооружений и мест массовых воинских захоронений на территории страны, а также не препятствует захоронению и совершению похоронных обрядов умерших военных пенсионеров и членов их семей.

Россия также обеспечивает содержание мемориальных сооружений и захоронений латышей и граждан Латвии, погибших в результате войн и репрессий на российской территории.

Напомним, 13 мая Рижская дума двумя третями голосов приняла решение снести в парке Победы памятник "Освободителям Риги".

Отметим, после начала войны более 70% украинцев поддерживают снос памятников, которые связаны Россией.

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