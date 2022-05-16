Латвия приостановила соглашение с Россией о памятниках

Латвия приостановила действие 13-й статьи договора с Россией о мемориалах и памятниках. В российское посольство в Риге направлена соответствующая нота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича .

"МИД Латвии официально уведомил посольство РФ о приостановке действия статьи 13-й двустороннего договора с Россией о мемориальных сооружениях и памятниках", - написал министр в своем Twitter.

Статья 13 соглашения предусматривает, что в соответствии с международной практикой Латвия обеспечивает уборку, благоустройство и сохранение мемориальных сооружений и мест массовых воинских захоронений на территории страны, а также не препятствует захоронению и совершению похоронных обрядов умерших военных пенсионеров и членов их семей.

Россия также обеспечивает содержание мемориальных сооружений и захоронений латышей и граждан Латвии, погибших в результате войн и репрессий на российской территории.