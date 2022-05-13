Рижская дума поддержала снос памятника "Освободителям" в Риге
Рижская дума на внеочередном заседании приняла решение снести в парке Победы памятник "Освободителям Риги". Постановление поддержали более двух третей депутатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рижской думы.
На внеочередном заседании городской думы рассматривался один вопрос - демонтаж объекта "Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков". Принятию решению предшествовали длительные дебаты.
В итоге за решение начать подготовку к сносу памятника проголосовали 39 депутатов. Против - 13.
Накануне Сейм Латвии принял поправки к закону, которые устранили юридические препятствия для сноса памятника в рижском парке Победы.
Напомним, после начала войны более 70% украинцев поддерживают снос памятников, которые связаны Россией.
Отметим, на прошлой неделе в Виннице на Европейской площади демонтировали четырехметровый монумент с фигурами красноармейцев.
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