UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Латвии разрешили увольнять непривитых от коронавируса

Автор: Дмитрий Кузнецов

Сейм Латвии принял поправку к закону о контроле за распространением коронавируса. Документ дает работодателям право увольнять сотрудников, которые не имеют COVID-сертификатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Законопроект поддержали 52 депутата Сейма, против проголосовали 27, двое - воздержались.

Документ предусматривает, что работодатель вправе требовать от работника COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию против коронавируса или выздоровление от инфекции. При этом сотрудник обязан сделать первую прививку не позднее, чем через 10 рабочих дней с момента получения этого требования.

Если сотрудник не начнет вакцинироваться или не закончит ее до 15 ноября, то работодатель получает право отстранить его от работы на три месяца или уволить. В частном секторе отстраненному работнику могут сохранить зарплату, в государственном - такая возможность не предусмотрена.

Согласно законопроекту, работодатель может переместить такого сотрудника на удаленную работу до момента получения COVID-сертификата.

Поправки вступят в силу после утверждения президентом Латвии.

Напомним, с 21 октября в Латвии действует локдаун из-за увеличения числа больных коронавирусом.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛатвияКоронавирусВакцинация