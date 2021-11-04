В Латвии разрешили увольнять непривитых от коронавируса

Законопроект поддержали 52 депутата Сейма, против проголосовали 27, двое - воздержались.

Документ предусматривает, что работодатель вправе требовать от работника COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию против коронавируса или выздоровление от инфекции. При этом сотрудник обязан сделать первую прививку не позднее, чем через 10 рабочих дней с момента получения этого требования.

Если сотрудник не начнет вакцинироваться или не закончит ее до 15 ноября, то работодатель получает право отстранить его от работы на три месяца или уволить. В частном секторе отстраненному работнику могут сохранить зарплату, в государственном - такая возможность не предусмотрена.

Согласно законопроекту, работодатель может переместить такого сотрудника на удаленную работу до момента получения COVID-сертификата.

Поправки вступят в силу после утверждения президентом Латвии.