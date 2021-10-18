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Комендантский час и отсутствие мероприятий: в Латвии вводят локдаун

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Рига, Понедельник 18 октября 2021 21:53
Комендантский час и отсутствие мероприятий: в Латвии вводят локдаун Фото: в Латвии с 21 октября начнет действовать локдаун (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Латвии на фоне увеличения числа больных коронавирусом вводят локдаун. Он начнет действовать с четверга, 21 октября.

Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, передает РБК-Украина со ссылкой на Skaties.

Локдаун в Латвии будет действовать в течение четырех недель до 15 ноября.

По словам премьера, почти все магазины, развлекательные заведения и другие службы, а также школы будут закрыты. В то же время в стране будет действовать ночной комендантский час с 20:00 до 5:00.

Кариньш отметил, что решение о введении локдауна в Латвии было принято потому, что охват вакцинацией в Латвии слишком низок.

"Многим может показаться непонятным, почему у нас все так, а в Дании и Ирландии - нет. Причина в том, что процесс вакцинации не увенчался успехом, как это было задумано", - заявил он.

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