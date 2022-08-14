В Латвии предложили аннулировать визы россиянам, которые поддерживают войну в Украине

По словам президента страны Эгилса Левитса, в будущем постоянным жителям Латвии, принимающим российское гражданство также не стоит выдавать вид на жительство.

"Торговля предыдущими правительствами видами на жительство, их неоправданная щедрость в предоставлении вида на жительство российским гражданам, за которой скрывались лишь корыстные интересы некоторых политических бизнесменов, создала угрозу безопасности и способствовала двуязычию. Пришло время пересмотреть последствия этой неудачной и опасной политики", - заявил президент.

Левитс отметил, что Россия, в каких бы государственных формациях ни существовала, она всегда была империей и угрозой для других страны.

"Убийство невинных людей, пытки, унижения, депортация, лишение человеческого достоинства — все, что сегодня происходит в Украине, произошло и здесь, в Латвии", - отметил президент.

Президент считает, что Латвии вместе со странами-единомышленниками необходимо требовать, чтобы в будущем на европейском уровне была прекращена выдача туристических виз гражданам России.