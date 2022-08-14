В Латвії запропонували анулювати візи росіянам, які підтримують війну в Україні

За словами президента країни Егілса Левітса, в майбутньому постійним мешканцям Латвії, які приймають російське громадянство також не варто видавати посвідку на проживанням.

"Торгівля попередніми урядами посвідками на проживання, їх невиправдана щедрість у наданні посвідки російським громадянам, за якою ховалися лише корисливі інтереси деяких політичних бізнесменів, створила загрозу безпеці та сприяла двомовності. Настав час переглянути наслідки цієї невдалої та небезпечної політики", - заявив президент.

Левітс зауважив, що Росія, в яких би державних формаціях не існувала, вона завжди була імперією та загрозою для інших країни.

"Вбивство безневинних людей, тортури, приниження, депортація, позбавлення людської гідності - все, що сьогодні відбувається в Україні, сталося і тут, у Латвії", - відзначив президент.

Президент вважає, що Латвії разом із країнами-однодумцями необхідно вимагати, аби в майбутньому на європейському рівні було припинено видачу туристичних віз громадянам Росії.