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У Латвії скасували статус негромадян для новонароджених

Новини » В світі    17.10.2019 - 18:51
У Латвії скасували статус негромадян для новонароджених
Ілюстративне фото (www.leta.lv)

Зміни набирають чинності з 1 січня 2020 року

У четвер, 17 жовтня, Сейм Латвії прийняв рішення, що до 1 січня 2020 року статус негромадян Латвії новонародженим дітям більше присвоюватиметься. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання DELFA.

Відповідно до схваленого законопроекту, всі новонароджені діти негромадян з 1 січня 2020 року зможуть отримати громадянство Латвії. Виняток становлять випадки, коли батьки вирішать дати своїй дитині громадянство іншої країни.

"За чинними правилами, дитина негромадян може стати громадянином, якщо таке побажання висловить хоча б один з батьків. Однак громадянство новонародженим має видаватися автоматично, і нові негромадяни не повинні з'являтися", - вважає екс-президент Латвії Раймонд Вейоніс, який підготував цей законопроект наприкінці своєї каденції.

Повідомляється, що раніше в латвійському Сеймі пропонували надати громадянство всім дітям-негромадянам у віці до 15 років, а також усім народженим після 21 серпня 1991 року, проте ці ініціативи були відкинуті.

Зазначимо, статус негромадян у Латвії мають громадяни колишніх республік СРСР, які не змогли скласти іспит з латиської мови та історії Латвії, а також виконати інші зобов'язання, передбачені законодавством. Негромадяни в більшості є російськомовними. За даними на 2019 рік, кількість негромадян у Латвії налічує 220 тисяч осіб, що становить близько 10,5% населення країни.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до співпраці з Латвією з питання конфіскації грошей оточення Януковича.

Також РБК-Україна повідомляло, що Латвія підтримує України в питаннях "Північного потоку - 2", виступивши на всіх майданчиках проти його будівництва.

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