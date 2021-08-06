В Латвии на границе с Беларусью задержали три группы нелегалов

Так, в волости Скрудалиенас при проверке пограничники задержали группу, в которую входили 12 иракцев. До этого они незаконно пересекли границу.

5 августа на автобусной остановке "Варпене" в этой же волости задержали еще четверо нелегалов. Их задержали из-за сообщения местного жителя.

Кроме того, еще одну группу, в которой состояло 12 человек, задержали в окрестностях деревни Лупанды в волости Пиедруяс. Они попали в Латвию, переплыв Даугаву на надувной лодке.

Всех нелегальных мигрантов разместили в центрах содержания задержанных иностранцев.

Также из-за нарушения государственной границы начаты уголовные процессы.