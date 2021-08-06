У Латвії на кордоні з Білоруссю затримали три групи нелегалів

Так, у волості Скрудаліенас при перевірці прикордонники затримали групу, в яку входили 12 іракців. До цього вони незаконно перетнули кордон.

5 серпня на автобусній зупинці "Варпене" у цій же волості затримали ще четверо нелегалів. Їх затримали через повідомлення місцевого жителя.

Крім того, ще одну групу, в якій складалося 12 осіб, затримали в околицях села Лупанди у волості Піедруяс. Вони потрапили в Латвію, перепливши Даугаву на надувному човні.

Всіх нелегальних мігрантів розмістили в центрах утримання затриманих іноземців.

Також через порушення державного кордону розпочато кримінальні процеси.