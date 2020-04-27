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"Лаціо" готовий розіграти чемпіонство в одному матчі з "Ювентусом"

Новини » Спорт     27.04.2020 - 13:44
"Лаціо" готовий розіграти чемпіонство в одному матчі з "Ювентусом"
Фото: гравці "Лаціо" (facebook.com/SSLazioOfficialPage)

На момент припинення сезону римляни на одне очко відстають від туринців

Римський "Лаціо" готовий розіграти чемпіонський титул італійської Серії А сезону-2019/20 в одному матчі з туринським "Ювентусом". Про це заявив власник столичного клубу Клаудіо Лотіто, відповідаючи на запитання видання La Repubblica.

На момент припинення сезону через пандемію коронавірусу римляни відстають від лідируючих в турнірній таблиці туринців на одне очко.

"Я погодився б на таку пропозицію, але ніколи не думав про це. [...] Зараз ми відстаємо від "Ювентуса" на одне очко. Ми обіграли їх і в чемпіонаті, і в Суперкубку з рахунком 3:1, але нам все одно довелося б провести ще один матч", - сказав він.

Власник римського клубу також зазначив, що відновлення сезону в деякому сенсі невигідно для його команди.

"Ми зробили вибір, вважаючи, що не зможемо боротися на трьох фронтах. Нам довелося пожертвувати Лігою Європи, оскільки це не найзручніший турнір з точки зору часу і переміщення команди. Таким чином, ми могли б грати один раз в тиждень, в той час як інші команди грали б двічі. Якщо сезон відновиться, всі, враховуючи нас, будуть грати два рази в тиждень, тому ми втратимо перевагу. Але я думаю про інтереси 20 клубів", - додав Клаудіо Лотіто.

Нагадаємо, італійська Серія А прийняла одноголосне рішення дограти решту сезону-2019/2020 не дивлячись на те, що сім клубів виступили за негайне завершення чемпіонату.

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