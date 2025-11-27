Ласійчук розповів, як відбувається координація оборонної операції в Покровську

"Сухопутні бригади тримають визначені ділянки оборони. Їхня ключова задача - не пропустити противника та нищити його на підходах. Частина працює бронетехнікою, частина - ФПВ-дронами або комбінує ці засоби. Новостворені бригади посилюємо більш досвідченими підрозділами", - наголосив він.

За словами командира, штурмові підрозділи працюють у межах міста: відбивають позиції, зачищають будівлі й квартали. А штурмовий полк, що діє в смузі корпусу, демонструє хороші результати.

"Підрозділи ДШВ протидіють ворогу на флангах, утримують логістичні коридори, за потреби зачищають прилеглі населені пункти. Підрозділи безпілотних систем полюють на техніку та особовий склад окупантів. ССО виконують точкові важливі операції", - сказав Євген Ласійчук.

Командир 7 корпусу ДШВ додав, що керівництво ЗСУ бере особисту участь у взаємодії такої кількості підрозділів, тому що залучено багато ресурсів. Це дозволяє оперативно виконувати необхідні завдання.

"Визначені Головнокомандувачем задачі ми відпрацьовуємо на рівні командирів бригад. Такі наради проводяться щодня, щоденно ж звіряється виконання завдань", - зазначив Євген Ласійчук.

Водночас, додав він, на базі 7-го корпусу ДШВ створені центри за напрямами: окрім РЕБ і ППО, працює об'єднаний пункт управління БПС, у якому перебувають представники всіх підрозділів, що діють у смузі.

"Ми маємо онлайн-розуміння, скільки екіпажів і де працює", – сказав Євген Ласійчук.