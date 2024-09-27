Ланцет, Zala й не тільки. Нацгвардійці збили п'ять російських дронів (відео)

Ситуація на фронті 27 вересня

Нагадаємо, що сьогодні Збройні сили України відбили штурм росіян в районі Піщаного. Завдяки вдалій операції ворог втратив 40 одиниць техніки. Водночас прикордонники показали, як біля Вовчанська нищать ворога за допомогою мінометів та дронів.

До того ж, за даними видання Bild, російські окупанти планували великий наступ в Курській області, але він провалився.

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