"Ланцет" атакував під час зйомок: журналіст Welt отримав поранення на сході України

За його словами, він разом з командою супроводжував український підрозділ протиповітряної оборони, коли дрон "Ланцет" атакував військовий автомобіль, що стояв поруч.

Унаслідок атаки один український солдат загинув, інший отримав тяжкі поранення і змушений був перенести ампутацію. Набер, його оператор Віктор та продюсер Іван отримали поранення. Останньому вже вдалося покинути лікарню, хоча у нього залишився шматок шрапнелі в нозі.

"Один з трьох солдат Костянтин загинув, інший Ігор був настільки важко поранений, що йому довелося ампутувати одну ногу. Я думаю про них та їхні сім'ї", - написав журналіст.

Як розповів Набер, атака сталася приблизно за 25–30 кілометрів від лінії фронту. Журналіст зазначив, що вони перебували за кілька метрів від екіпажу українських військових, які рятували життя інших людей, збиваючи безпілотники великої дальності, якими Росія атакує українські міста.