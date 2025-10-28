RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

"Ланцет" атаковал во время съемок: журналист Welt получил ранение на востоке Украины

Фото: Ибрагим Набер (facebook.com_ibranaber)
Автор: Наталья Кава

Во время съемок на востоке Украины был ранен журналист немецкой газеты Die Welt Ибрагим Набер.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в заметке на его странице в Instagram.

По его словам, он вместе с командой сопровождал украинское подразделение противовоздушной обороны, когда дрон "Ланцет" атаковал военный автомобиль, стоявший рядом.

В результате атаки один украинский солдат погиб, другой получил тяжелые ранения и вынужден был перенести ампутацию. Набер, его оператор Виктор и продюсер Иван получили ранения. Последнему уже удалось покинуть больницу, хотя у него остался кусок шрапнели в ноге.

"Один из трех солдат Константин погиб, другой Игорь был настолько тяжело ранен, что ему пришлось ампутировать одну ногу. Я думаю о них и их семьях", - написал журналист.

Как рассказал Набер, атака произошла примерно в 25-30 километрах от линии фронта. Журналист отметил, что они находились в нескольких метрах от экипажа украинских военных, которые спасали жизни других людей, сбивая беспилотники большой дальности, которыми Россия атакует украинские города.

 

 

Гибель журналистов на фронте

Напомним, ранее в Донецкой ОГА сообщили, что в Краматорске погибли журналистка телеканала "Freedom" Елена Губанова (Грамова) и оператор Евгений Кармазин. Также был ранен еще один журналист. Российские оккупанты ударили по ним "Ланцетом".

Кроме этого возле Дружковки в результате целенаправленной атаки российского FPV-дрона погиб французский журналист и фотограф Антони Лалликан. Был ранен его коллега Георгий Иванченко. Французская прокуратура начала расследование по факту убийства Лалликана россиянами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине