"Ланцет" атаковал во время съемок: журналист Welt получил ранение на востоке Украины

По его словам, он вместе с командой сопровождал украинское подразделение противовоздушной обороны, когда дрон "Ланцет" атаковал военный автомобиль, стоявший рядом.

В результате атаки один украинский солдат погиб, другой получил тяжелые ранения и вынужден был перенести ампутацию. Набер, его оператор Виктор и продюсер Иван получили ранения. Последнему уже удалось покинуть больницу, хотя у него остался кусок шрапнели в ноге.

"Один из трех солдат Константин погиб, другой Игорь был настолько тяжело ранен, что ему пришлось ампутировать одну ногу. Я думаю о них и их семьях", - написал журналист.

Как рассказал Набер, атака произошла примерно в 25-30 километрах от линии фронта. Журналист отметил, что они находились в нескольких метрах от экипажа украинских военных, которые спасали жизни других людей, сбивая беспилотники большой дальности, которыми Россия атакует украинские города.