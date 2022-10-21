Лампочка та один пристрій, але телефон зарядити можна: як правильно економити світло

По-перше, не треба включати багато пристроїв одночасно.

"Якби всі прислухалися до поради "Одна лампа плюс один прилад одночасно" - відключення могли б бути коротшими. Або подекуди їх могло б і не бути", - зазначили в компанії.

Це означає, що якщо працює електрична духовка, то не потрібно включати в той же час чайник, фен або праску. Відповідно, якщо працює праска, то не потрібно вмикати електроплиту або духовку.

По-друге, обмеження не розповсюджуються на зарядні пристрої телефонів.

"Вони не споживають багато, а бути на зв'язку зараз справді важливо", - додали в "Укренерго".