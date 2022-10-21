Лампочка та один пристрій, але телефон зарядити можна: як правильно економити світло

Оголошена тотальна економія електроенергії не означає, що взагалі потрібно відмовитися від її споживання. Але є низка рекомендацій, які можуть допомогти без особливих незручностей пройти цей період.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook "Укренерго".
По-перше, не треба включати багато пристроїв одночасно.
"Якби всі прислухалися до поради "Одна лампа плюс один прилад одночасно" - відключення могли б бути коротшими. Або подекуди їх могло б і не бути", - зазначили в компанії.
Це означає, що якщо працює електрична духовка, то не потрібно включати в той же час чайник, фен або праску. Відповідно, якщо працює праска, то не потрібно вмикати електроплиту або духовку.
По-друге, обмеження не розповсюджуються на зарядні пристрої телефонів.
"Вони не споживають багато, а бути на зв'язку зараз справді важливо", - додали в "Укренерго".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кривому Розі відключили близько 70 порушників режиму економії електроенергії.
Режим тотальної економії запровадили після російських ударів по енергетичних об'єктах. Внаслідок падіння генерації на ТЕС та ТЕЦ енергосистему стабілізують віяловими відключеннями.
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