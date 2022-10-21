У Кривому Розі відключили від світла 70 порушників режиму економії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула .

За його словами, 20 жовтня з 17:00 і до ночі 19 зведених бригад, що включали представників правоохоронних органів, патрулювали вулиці міста у всіх районах.

"Незважаючи на приписи відключити зовнішню рекламу та ілюмінацію на всіх об'єктах бізнесу, знайшлися ті, хто вирішив, що наша спільна справа щодо утримання "енергетичного фронту" їх не стосується. Розмова була короткою, а в основному навіть без розмов бригади примусово відключили від електропостачання 70 комерційних об'єктів", - написав він.

Вілкул додав, що бригади будуть працювати доти, доки діятиме режим суворої економії електроенергії.