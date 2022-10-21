Лампочка и одно устройство, но телефон зарядить можно: как правильно экономить свет

Во-первых, не нужно включать много устройств одновременно.

"Если бы все прислушивались к совету "Одна лампа плюс один прибор одновременно" - отключения могли бы быть короче. Или кое-где их могло бы и не быть", - отметили в компании.

Это означает, что если работает электрическая духовка, то не нужно включать в это же время чайник, фен или утюг. Соответственно, если работает утюг, то не нужно включать электроплиту или духовку.

Во-вторых, ограничения не распространяются на зарядные устройства телефонов.

"Они не потребляют много, а быть на связи сейчас действительно важно", - добавили в "Укрэнерго".