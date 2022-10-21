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Лампочка та один пристрій, але телефон зарядити можна: як правильно економити світло

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Київ, П'ятниця 21 жовтня 2022 20:42
Лампочка та один пристрій, але телефон зарядити можна: як правильно економити світло Фото: українців просять одночасно включати не більше однієї лампочки та пристрою (freepik)
Автор: Юлія Бойко

Оголошена тотальна економія електроенергії не означає, що взагалі потрібно відмовитися від її споживання. Але є низка рекомендацій, які можуть допомогти без особливих незручностей пройти цей період.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook "Укренерго".

По-перше, не треба включати багато пристроїв одночасно.

"Якби всі прислухалися до поради "Одна лампа плюс один прилад одночасно" - відключення могли б бути коротшими. Або подекуди їх могло б і не бути", - зазначили в компанії.

Це означає, що якщо працює електрична духовка, то не потрібно включати в той же час чайник, фен або праску. Відповідно, якщо працює праска, то не потрібно вмикати електроплиту або духовку.

По-друге, обмеження не розповсюджуються на зарядні пристрої телефонів.

"Вони не споживають багато, а бути на зв'язку зараз справді важливо", - додали в "Укренерго".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кривому Розі відключили близько 70 порушників режиму економії електроенергії.

Режим тотальної економії запровадили після російських ударів по енергетичних об'єктах. Внаслідок падіння генерації на ТЕС та ТЕЦ енергосистему стабілізують віяловими відключеннями.

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Укренерго Електроенергія
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