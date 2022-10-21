Лампочка и одно устройство, но телефон зарядить можно: как правильно экономить свет
Объявленная тотальная экономия электроэнергии не означает, что нужно вообще отказаться от ее потребления. Но есть ряд рекомендаций, которые могут помочь без особых неудобств пройти данный период.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Укрэнерго".
Во-первых, не нужно включать много устройств одновременно.
"Если бы все прислушивались к совету "Одна лампа плюс один прибор одновременно" - отключения могли бы быть короче. Или кое-где их могло бы и не быть", - отметили в компании.
Это означает, что если работает электрическая духовка, то не нужно включать в это же время чайник, фен или утюг. Соответственно, если работает утюг, то не нужно включать электроплиту или духовку.
Во-вторых, ограничения не распространяются на зарядные устройства телефонов.
"Они не потребляют много, а быть на связи сейчас действительно важно", - добавили в "Укрэнерго".
Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге отключили около 70 нарушителей режима экономии электроэнергии.
Режим тотальной экономии ввели после российских ударов по энергетическим объектам. В результате падения генерации на ТЭС и ТЭЦ энергосистему стабилизируют веерными отключениями.
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