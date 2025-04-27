Ламають плани Трампа? Лавров зробив заяву про ЗАЕС та поступки для миру з Україною

Мирний план щодо України

Нагадаємо, днями видання Reuters докладно описало, що являє собою план Дональда Трампа щодо врегулювання війни в Україні.

Варто зазначити, що даний план мав кілька спірних питань. Зокрема те, що США нібито де-юре визнають російський контроль над Кримом.

Натомість, згідно з планом, Україна мала б повернути контроль над Запорізькою атомною електростанцією через американський контроль і управління станцією.

Однак пізніше президент США Дональд Трамп розкритикував журналіста The New York Times за публікацію. За його словами, журналіст виконав вимогу редактора, написавши статтю, в якій звучать вимоги щодо українських територій.

Детальніше про заяву Трампа, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.