Ломают планы Трампа? Лавров сделал заявление о ЗАЭС и уступках для мира с Украиной

Мирный план по Украине

Напомним, на днях издание Reuters подробно описало, что представляет собой план Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине.

Стоит отметить, что данный план имел несколько спорных вопросов. В частности то, что США якобы де-юре признают российский контроль над Крымом.

Зато, согласно плану, Украина должна была бы вернуть контроль над Запорожской атомной электростанцией через американский контроль и управление станцией.

Однако позже президент США Дональд Трамп раскритиковал журналиста The New York Times за публикацию. По его словам, журналист выполнил требование редактора, написав статью, в которой звучат требования в отношении украинских территорий.

Подробнее о заявлении Трампа, можно узнать в материале РБК-Украина.

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