"Ламаємо хребет ворогу": Сирський озвучив приголомшливу статистику з фронту

У березні на 29% зріс показник загальних втрат особового складу російської армії, завданих підрозділами безпілотних систем ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
За його словами, Сили оборони України утримують стратегічну ініціативу та не дозволяють російським військам поновити широкомасштабний наступ.
Один із ключових факторів переваги ЗСУ - безпілотні сили. Саме ці підрозділи наразі завдають найбільш масового та ефективного ураження по ворогу.
"Уже чотири місяці поспіль, починаючи з грудня 2025-го, наші підрозділи безпілотних систем знешкоджують більше особового складу противника, ніж він рекрутує до своїх лав", - зазначив Сирський.
Так, у березні порівняно з лютим на 29% зріс показник загальних втрат особового складу ворога, завданих українськими підрозділами безпілотних систем.
Як розповів головком, у середньому за добу підрозділи безпілотних сил вже виконують більше 11 тисяч бойових завдань.
При цьому за результатами березня уражено на 50% більше верифікованих цілей у порівнянні зі статистикою лютого - це понад 150 тисяч.
Також Сирський окремо виділив зростання ефективності українських засобів Middle Strike:
Окрім того, позицій пілотів дронів противника у березні подавлено на 26% більше, ніж у лютому.
"Це комплексний результат роботи вітчизняних виробників безпілотних авіаційних комплексів (БпАК), зростання майстерності операторів та ухвалених нами організаційних рішень", - зазначив Сирський.
За його словами, українські наземні роботизовані комплекси в березні також збільшили кількість виконаних завдань більше ніж на 50% порівняно з лютим.
Водночас і росіяни не сточть на місці. Згідно з даними розвідки, станом на початок квітня окупанти розширили чисельність своїх військ безпілотних систем до 101 тисяч військовослужбовців, а на кінець 2026 року планують довести до 165,5 тисяч.
При цьому триває подальша розбудова підрозділів безпілотних систем у різних родах та видах військ ЗСУ.
"За підсумками наради визначив завдання щодо розвитку наших безпілотних систем. Продовжуємо ламати хребет ворогу та водночас зберігати життя українським воїнам", - наголосив Сирський.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Росія намагається посилити штурмову активність на фронті, проте лише зазнає ще більших втрат. Крім того, росіяни зірвали власні дедлайни у трьох областях.
Так, російська армія тільки за березень втратила понад 35 тисяч солдатів. Величезну кількість ворожих солдатів було знешкоджено за допомогою дронів.
Варто зазначити, що наразі співвідношення застосування ударних дронів в українських військ та росіян 1,3 до 1. Перевага у ЗСУ.