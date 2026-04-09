"Ломаем хребет врагу": Сырский озвучил ошеломляющую статистику с фронта

В марте на 29% вырос показатель общих потерь личного состава российской армии, нанесенных подразделениями беспилотных систем ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.
По его словам, Силы обороны Украины удерживают стратегическую инициативу и не позволяют российским войскам возобновить широкомасштабное наступление.
Один из ключевых факторов преимущества ВСУ - беспилотные силы. Именно эти подразделения сейчас наносят наиболее массовое и эффективное поражение по врагу.
"Уже четыре месяца подряд, начиная с декабря 2025-го, наши подразделения беспилотных систем обезвреживают больше личного состава противника, чем он рекрутирует в свои ряды", - отметил Сырский.
Так, в марте по сравнению с февралем на 29% вырос показатель общих потерь личного состава врага, нанесенных украинскими подразделениями беспилотных систем.
Как рассказал главком, в среднем за сутки подразделения беспилотных сил уже выполняют более 11 тысяч боевых задач.
При этом по результатам марта поражено на 50% больше верифицированных целей по сравнению со статистикой февраля - это более 150 тысяч.
Также Сырский отдельно выделил рост эффективности украинских средств Middle Strike:
Кроме того, позиций пилотов дронов противника в марте подавлено на 26% больше, чем в феврале.
"Это комплексный результат работы отечественных производителей беспилотных авиационных комплексов (БпАК), рост мастерства операторов и принятых нами организационных решений", - отметил Сырский.
По его словам, украинские наземные роботизированные комплексы в марте также увеличили количество выполненных задач более чем на 50% по сравнению с февралем.
В то же время и россияне не стоят на месте. Согласно данным разведки, по состоянию на начало апреля оккупанты расширили численность своих войск беспилотных систем до 101 тысячи военнослужащих, а на конец 2026 года планируют довести до 165,5 тысяч.
При этом продолжается дальнейшее развитие подразделений беспилотных систем в различных родах и видах войск ВСУ.
"По итогам совещания определил задачи по развитию наших беспилотных систем. Продолжаем ломать позвоночник врагу и одновременно сохранять жизнь украинским воинам", - подчеркнул Сырский.
