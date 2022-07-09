Лагуту уволили с должности главы Херсонской ОВА

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Херсонской ОГА Геннадия Лагуту.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на указ президента Украины.
В документе отмечается, что увольнение Лагуты происходит "в соответствии с поданным им заявлением".
В то же время согласно с другим указом, исполнителем обязанностей главы Херсонской ОВА временно был назначен Дмитрий Бутрий.
Отметим, что Бутрий с января 2019 занимал должность первого заместителя главы Херсонской ОГА.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что Кабинет министров Украины согласовал снятие с должности главы Черновицкой ОВА Сергея Осачука.
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