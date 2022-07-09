Лагуту звільнили з посади очільника Херсонської ОВА

Президент України Володимир Зеленський звільнив голову Херсонської ОДА Геннадія Лагуту.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на указ президента України.
В документі зазначається, що звільнення Лагути відбувається "відповідно з поданою ним заявою".
Водночас згідно з іншим указом, виконавцем обов'язків голови Херсонської ОВУ тимчасово був призначений Дмитро Бутрій.
Відзначимо, що Бутрій із січня 2019 року обіймав посаду першого заступника голови Херсонської ОДА.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Кабінет міністрів України погодив зняття з посади голови Чернівецької ОВА Сергія Осачука.
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