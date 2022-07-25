Лагерная пропаганда России: Подоляк об организации псевдореферендумов

Фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях являются лишь лагерной пропагандой России. Судьба Москвы решится на поле боя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Повторю аксиому. Любые уголовные инициативы касаемо "референдумов" и квазифедеральных "округов" - не более, чем лагерная пропаганда России. Пропаганда, с каждым днем теряющая связь с реальным положением дел. Реальное будущее место России определится лишь на поле боя . Немного терпения", - пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что россияне планируют депортировать мелитопольцев в случае, если они откажутся участвовать в псевдореферендуме о присоединении к РФ.

Тем временем оккупационная власть "ДНР" готовится провести фейковый "референдум" с 70% результатом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.