Табірна пропаганда Росії: Подоляк про організацію псевдореферендумів

Фейкові "референдуми" на тимчасово окупованих територіях є лише табірною пропагандою Росії. Доля Москви вирішиться на полі бою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Повторю аксіому. Будь-які кримінальні ініціативи щодо "референдумів" та квазіфедеральних "округів" - не більше, ніж табірна пропаганда Росії. Пропаганда, що з кожним днем втрачає зв’язок з реальним станом справ. Реальне майбутнє місце Росії визначиться лише на полі бою . Трохи терпіння", - пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що росіяни планують депортувати мелітопольців у разі, якщо вони відмовляться брати участь у псевдореферендумі про приєднання до РФ.

Тим часом окупаційна влада "ДНР" готується провести фейковий "референдум" з 70% результатом.

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