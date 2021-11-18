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Лагерь у границы опустел. Беларусь переместила мигрантов в логистический центр

Автор: Иванна Шовкун

В четверг, 18 ноября, участок польской границы около пункта пропуска Брузги опустел. Беларусь переместила мигрантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пограничную службу Польши в Twitter.

Беларусь заявила об очистке основных лагерей мигрантов на границе с Польшей и о перемещении людей в пограничный транспортно-логистический центр.

Так, иностранцев уже направили в центр, расположенный в нескольких сотнях метров. Мигранты покинули стихийные лагеря.

БЕЛТА пишет, что в центрах мигрантов обеспечили горячим питанием, чистой водой, спальными местами в тепле. Также там людям выдается сменная одежда.

Напомним, министр внутренних дел Словении, которая сейчас председательствует в ЕС, Алеш Хойс заявил, что Европейский союз должен закрыть свои внешние границы, чтобы сдерживать мигрантов, которым больше не рады в ЕС. При этом он подчеркнул, что границы ЕС должны быть защищены заборами, в случае необходимости.

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Беларусь