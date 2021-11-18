ru ua
Чт, 18 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

"Беженцам больше не рады": в Словении призвали ЕС закрыть границы

Новина українською →
Четверг 18 ноября 2021 17:33
"Беженцам больше не рады": в Словении призвали ЕС закрыть границы Фото: министр внутренних дел Словении Алеш Хойс (gov.si)
Автор: Валерия Полищук

Министр внутренних дел Словении, которая сейчас председательствует в ЕС, Алеш Хойс заявил, что Европейский союз должен закрыть свои внешние границы, чтобы сдерживать мигрантов, которым больше не рады в ЕС. При этом он подчеркнул, что границы ЕС должны быть защищены заборами, в случае необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Выступая на международной конференции по миграции Хойс заявил, что европейские министры внутренних дел были озабочены пандемией коронавируса, кризисом мигрантов, который, по его словам, является гибридной войной, которую ведет Беларусь против восточных границ ЕС, и падением правительства в Афганистане.

"Все три фактора дополнительно способствовали увеличению числа нелегальных мигрантов, движущихся в Европу и на Балканы, дестабилизируя ЕС", - заявил министр.

Хойс сравнил нынешнюю ситуацию с наплывом беженцев и мигрантов в 2015 году, когда ЕС принял около миллиона человек, спасающихся от войны в Сирии, при этом добавив, что сейчас есть большая разница: "Нет больше "Добро пожаловать, беженцы"".

"Я считаю, что внешние границы должны быть защищены, даже заборами, если это необходимо", - сказал Хойс, добавив, что он поддерживает инициативу, согласно которой ЕС должен финансировать строительство заборов на своих внешних границах.

Напомним, по данным властей Беларуси, в стране находятся около 7 тысяч мигрантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Словения Миграционный кризис
NEWS
Расстрел Майдана. Суд разрешил допрос по видеосвязи сбежавших беркутовцев
Расстрел Майдана. Суд разрешил допрос по видеосвязи сбежавших беркутовцев
DAILY
Беспокойное время. Почему Запад заговорил о прямом вторжении России в Украину
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Беспокойное время. Почему Запад заговорил о прямом вторжении России в Украину