RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Табір біля кордону спустів. Білорусь перемістила мігрантів в логістичний центр

Автор: Іванна Шовкун

У четвер, 18 листопада, ділянка польського кордону біля пункту пропуску Брузги спорожніла. Білорусь перемістила мігрантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Прикордонну службу Польщі у Twitter.

Білорусь заявила про очищення основних таборів мігрантів на кордоні з Польщею та переміщення людей до прикордонного транспортно-логістичного центру.

Так, іноземців вже направили до центру, розташованого за кількасот метрів. Мігранти залишили стихійні табори.

БЕЛТА пише, що в центрах мігрантів забезпечили гарячим харчуванням, чистою водою, спальними місцями в теплі. Також там людям видається змінний одяг.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Словенії, яка зараз головує в ЄС, Альош Хойс заявив, що Європейський союз має закрити свої зовнішні кордони, щоб стримувати мігрантів, яким більше не раді в ЄС. При цьому він наголосив, що кордони ЄС мають бути захищені парканами, у разі потреби.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь