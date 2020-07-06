Лагард прогнозирует глубокие изменения в экономике из-за коронакризиса

Коронавирусный кризис ускорит трансформацию экономики. Пандемия подтолкнет уже наметившийся сдвиг в сторону большей, автоматизации, более коротких цепочек поставок и более экологически чистых отраслей.

Об этом заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, передает Bloomberg.

"Переход к новым экономическим моделям будет разрушительным", - сказала она.

По ее словам, кризис нанесет удар по занятости и производству в первые два года, после чего ожидается рост производительности.

По словам Лагард, ЕЦБ считает, что цепочки поставок сократятся примерно на 35%, а использование роботов увеличится на 70-75%.

Она также отметила увеличение розничных онлайн-платежей с начала года и призвала Евросоюз создать единый цифровой рынок.

Лагард предупредила, что пандемии обычно усиливают неравенство с экономическими и социальными последствиями, которые центральный банк должен будет принять во внимание.

В то же время ЕЦБ необходимо будет сохранить свою денежно-кредитную политику исключительно свободной, и необходимо будет разработать финансовые инструменты, которые позволят финансировать экономические преобразования, сказала она

Глава ЕЦБ считает, что в еврозоне около двух лет будет наблюдаться понижательное давление на цены, но после этого может произойти перелом

"На динамику инфляции будут оказывать влияние, вероятно, сначала дезинфляционный, дефляционный аспект, а затем динамика инфляции", - сообщила она.

Напомним, глава Европейского центрального банка Кирстин Лагард заявила, что страны еврозоны прошли тяжелейший этап COVID-19, однако властям необходимо подготовиться к возможной второй волне.

Ранее глава ЕЦБ Кристин Лагард прогнозировала, что экономика еврозоны из-за пандемии может упасть на 15%.