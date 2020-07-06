Лагард прогнозує глибокі зміни в економіці через коронакризу

Коронавірусна криза прискорить трансформацію економіки. Пандемія підштовхне зрушення, що вже намітилися, у бік більшої автоматизації, більш коротких ланцюжків постачань і більш екологічно чистих галузей.

Про це заявила глава Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард, передає Bloomberg.

"Перехід до нових економічних моделей буде руйнівним", - сказала вона.

За її словами, криза завдасть удару по зайнятості та виробництву в перші два роки, після чого очікується зростання продуктивності.

За словами Лагард, ЄЦБ вважає, що ланцюжки поставок скоротяться приблизно на 35%, а використання роботів збільшиться на 70-75%.

Вона також зазначила збільшення роздрібних онлайн-платежів з початку року і закликала Євросоюз створити єдиний цифровий ринок.

Лагард попередила, що пандемії зазвичай підсилюють нерівність з економічними і соціальними наслідками, які центральний банк повинен буде прийняти до уваги.

У той же час ЄЦБ необхідно буде зберегти свою грошово-кредитну політику виключно вільною, і необхідно буде розробити фінансові інструменти, які дозволять фінансувати економічні перетворення, сказала вона

Глава ЄЦБ вважає, що в єврозоні близько двох років буде спостерігатися знижувальний тиск на ціни, але після цього може статися перелом

"На динаміку інфляції матимуть вплив, ймовірно, спочатку дезінфляційний, дефляційний аспект, а потім динаміка інфляції", - повідомила вона

Нагадаємо, глава Європейського центрального банку Кірстін Лагард заявила, що країни єврозони пройшли найважчий етап COVID-19, однак владі необхідно підготуватися до можливої другої хвилі.

Раніше глава ЄЦБ Крістін Лагард прогнозувала, що економіка єврозони через пандемію може впасти на 15%.