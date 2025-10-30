У Ладижині оголосили триденну жалобу за загиблою дівчинкою

Нагадаємо, внаслідок масованого обстрілу Вінницької області 30 жовтня загинула 7-річна дівчинка. У місті Ладижин зафіксовані масштабні руйнування: уражено 23 житлові будинки, один із яких сильно пошкоджений і тимчасово виселені мешканці.

Також РБК-Україна писало, що після нічного обстрілу Ладижин залишився без тепла та води, у місті готують альтернативні системи теплопостачання та водопостачання, частково організовують підвіз води, а постраждалі будинки оцінюють для можливого відселення. Також садочки не працюватимуть, тривають роботи служб для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.