UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

У Ладижині оголосили триденну жалобу за загиблою дівчинкою

Фото: У місті Ладижин на Вінниччині оголосили триденну жалобу (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Ладижинській громаді Вінницької області оголосили три дні жалоби після загибелі 7-річної Діани внаслідок ворожого обстрілу міста. Жалоба триватиме з 31 жовтня по 2 листопада 2025 року.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення секретаря Ладижинської міської ради Олександра Коломійця.

Він зазначає, що у ці дні будуть приспущені державні прапори України на всій території громади. Скасують розважальні та святкові заходи, а також відповідні програми на радіо.

Міська влада висловила щирі співчуття родині дівчинки та вічну пам’ять Діані.

Нагадаємо, внаслідок масованого обстрілу Вінницької області 30 жовтня загинула 7-річна дівчинка. У місті Ладижин зафіксовані масштабні руйнування: уражено 23 житлові будинки, один із яких сильно пошкоджений і тимчасово виселені мешканці.

Також РБК-Україна писало, що після нічного обстрілу Ладижин залишився без тепла та води, у місті готують альтернативні системи теплопостачання та водопостачання, частково організовують підвіз води, а постраждалі будинки оцінюють для можливого відселення. Також садочки не працюватимуть, тривають роботи служб для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вінницька областьВійна в Україні