В Ладыжине объявили трехдневный траур по погибшей девочке

Напомним, в результате массированного обстрела Винницкой области 30 октября погибла 7-летняя девочка. В городе Ладыжин зафиксированы масштабные разрушения: поражены 23 жилых дома, один из которых сильно поврежден и временно выселены жители.

Также РБК-Украина писало, что после ночного обстрела Ладыжин остался без тепла и воды, в городе готовят альтернативные системы теплоснабжения и водоснабжения, частично организовывают подвоз воды, а пострадавшие дома оценивают для возможного отселения. Также садики не будут работать, продолжаются работы служб для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.