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Лачинский коридор в Нагорном Карабахе откроется сегодня, - Пашинян

Ереван, Понедельник 16 ноября 2020 12:59
Лачинский коридор в Нагорном Карабахе откроется сегодня, - Пашинян
Фото: Никол Пашинян (facebook.com/tv360)
Автор: РБК-Украина

Лачинский коридор в Нагорном Карабахе, который продолжит соединять Армению и регион, откроется 16 ноября. Беженцы смогут безопасно вернуться в Степанакерт и другие населенные пункты, которые не переданы Азербайджану.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в местном парламенте.

"Дорога через Лачинский коридор сегодня откроется и будет безопасно функционировать. Граждане Карабаха уже довольно хорошими темпами возвращаются в Степанакерт", - заявил Пашинян.

Лачинский коридор - 6-км горный коридор, который соединяет Армению и Нагорный Карабах. На сегодня по ущелью проходит автодорога Ереван - Горис - Степанакерт.

Согласно мирным соглашениям, Азербайджан гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору мирных граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

Напомним, РБК-Украина в материале "Принуждение к миру. Чем закончилась война в Нагорном Карабахе" писало, что вдоль Лачинского коридора будут размещены российские миротворцы с бронетранспортерами, автомобильной и специальной техникой.

Сегодня президент Турции Реджеп Эрдоган попросил парламент разрешить отправку военных в Азербайджан.

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Новости Украины Политика АрменияНагорный КарабахНикол Пашинян

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